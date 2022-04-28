Первая ночная репетиция парада Победы с участием техники пройдет в Москве 28 апреля

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В четверг, 28 апреля, в Москве состоится первая ночная репетиция парада Победы с участием военной техники и пеших колонн.
Пешие расчеты начнут тренировку с построения на Красной площади, а задействованная в параде техника перед началом репетиции выстроится на Тверской улице.
В связи с проведением репетиций парада Победы и подготовкой к праздничным мероприятиям движение на ряде улиц в Москве будет перекрыто. В частности, 28 апреля с 17:30 и до конца тренировки перекроют движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Никитской улицам, Оружейному переулку, Гончарной набережной, Петровке, Садовнической набережной.
В понедельник, 25 апреля, в столице состоялась ночная репетиция парада Победы без участия техники. Механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны занимались изучением предполагаемого маршрута движения техники, в том числе для возвращения во временный парк.
Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В этом году в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
В Москве прошла репетиция парада Победы
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