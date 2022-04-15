Фотомарафон "Вспомним всех поименно" запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве запустили фотомарафон "Вспомним всех поименно", приуроченный ко Дню Победы. Участникам марафона предлагают опубликовать фото из семейного архива времен Великой Отечественной войны и рассказать о людях и событиях, которые на них изображены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"Чтобы стать участником, нужно с 15 апреля по 15 мая в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" поделиться фотографией времен ВОВ из семейного альбома, написать историю человека или события, запечатленного на ней, и поставить хештеги #вспомнимвсехпоименно #многонациональнаяпобеда #марафонпобеды2022, чтобы организаторы марафона смогли найти по ним публикацию", – говорится в сообщении.

Авторов постов, набравших наибольшее количество лайков, наградят памятными дипломами от Героев России. Церемония награждения состоится 28 июня в Центральном доме актера на Старом Арбате.

Организатором марафона выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей и некоммерческий фонд "Международные интеграционные технологии".

Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая. Сам военный парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. На сайте движения все желающие смогут выбрать оформление для портрета и создать штендер.

