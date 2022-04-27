В Кремле состоится концерт "Уроки истории" в честь Дня Победы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Государственном Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт "Уроки истории", посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится 6 мая, начало – в 19:00.

Гостей концерта ждет большое театрализованное представление с использованием современных шоу-технологий и документальных кадров военных лет. Перед зрителями выступят популярные творческие коллективы и звезды российской эстрады, в частности Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Жасмин, Анита Цой и Николай Расторгуев с группой "Любэ".

