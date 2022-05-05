В Москве запустят салют в честь Дня Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 11 тысяч фейерверочных изделий будет задействовано в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также в столице для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок.

Как уточняется, в военных парадах в этом году будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысяч образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57. Над Красной площадью пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".