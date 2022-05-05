Праздничный салют в честь Дня Победы запустят с 36 точек в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 36 площадок в Москве, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Салют запланирован на 22:00 после всех праздничных мероприятий.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, для запуска салюта в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

Также в военных парадах в этом году задействуют почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, а также восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

