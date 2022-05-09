Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Танк Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

В параде принимают участие также танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

По Красной площади пройдут самоходные установки "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Авиация будет представлена вертолетом Ми-26, ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160, самолетами пятого поколения Су-57.

Завершит механизированную часть парада проезд БТР "Бумеранг".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости для россиян. По его словам, с точки зрения национальной гордости значение этого события переоценить невозможно.

