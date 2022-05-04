Вильфанд спрогнозировал прохладную и ветреную погоду в Москве 9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прохладная и ветреная погода придет в столицу в День Победы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"9 мая, по предварительным расчетам, которые еще будут корректироваться, Москва окажется на восточной периферии антициклона, будет понижение температуры, ожидается северный ветер", – приводит его слова Агентство "Москва".

В ночное время столбики термометров могут опуститься до +3...+8 градусов, днем температура воздуха может составить +8...+13 градусов. Погода будет облачная, временами ожидаются дожди.

Метеоролог напомнил, что в Москве в День Победы разгоняют облака. Это может повлиять на осадки.

"Это решается буквально за день, я думаю, что есть вероятность так называемых активных воздействий, которые уменьшают осадки, думаю, что они будут", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд отмечал, что с четверга, 5 мая, в Москве будут ночные заморозки до -1 градуса. Днем температура поднимется до +10 градусов.

При этом теплая погода вернется в Москву к пятнице, 6 мая. В дневные часы температура установится в пределах 15–17 градусов.

