Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода вернется в Москву к пятнице. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в дневные часы температура установится в пределах 15–17 градусов.

В субботу будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура окажется в диапазоне 13–14 градусов тепла. В воскресенье воздух в Москве прогреется до +18 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о резком похолодании в среду, 4 мая, на 6–8 градусов. По его словам, днем ожидается 8–10 градусов. С четверга, 5 мая, в Москве будут ночные заморозки до -1 градуса. Днем температура поднимется до +10 градусов.

При этом в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

