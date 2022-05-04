Пять станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку с 15:00

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Москва 24

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Общество

07:14

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода вернется в Москву к пятнице. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в дневные часы температура установится в пределах 15–17 градусов.

В субботу будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура окажется в диапазоне 13–14 градусов тепла. В воскресенье воздух в Москве прогреется до +18 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о резком похолодании в среду, 4 мая, на 6–8 градусов. По его словам, днем ожидается 8–10 градусов. С четверга, 5 мая, в Москве будут ночные заморозки до -1 градуса. Днем температура поднимется до +10 градусов.

При этом в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

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