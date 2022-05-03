Москвичам рассказали о погоде 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 4 мая, в Москве ожидается резкое похолодание на 6–8 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, днем ожидается +8…+10 градусов.

"Будет облачно с прояснениями и временами небольшой дождь местами", – сообщил Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в столице ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.

Кроме того, с четверга, 5 мая, в Москве будут ночные заморозки до -1 градуса. Днем же температура поднимется до +10 градусов. Метеоролог подчеркнул, что в это время температура будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в столице в День Победы, 9 мая. По его словам, погода будет облачной с прояснениями. Утром 9 мая воздух в столице остынет до 3–5 градусов. В дневные часы потеплеет до 12–14 градусов.

