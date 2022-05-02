Москвичей на этой неделе ждут температурные качели. В понедельник ожидается 13 градусов тепла. При этом будет облачно и с прояснениями днем, а к вечеру могут нагрянуть осадки, но не очень сильные.

Во вторник может потеплеть до плюс 17 градусов, при этом местами скорее всего пройдут дожди. В середине недели вновь ожидается заметное понижение температуры. Холодная волна задержится в столице до конца недели. Распогодится к 9 мая – в прогнозах до плюс 18 градусов.

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