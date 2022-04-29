В пруд Московского НПЗ запустили лебедей

Фото: Сергей Шинов
С приходом тепла в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода вернулись лебеди, сообщает пресс-служба предприятия. Птицы перезимовали в теплом вольере, а летний сезон традиционно проведут в водоеме.
Пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев сообщил, что у предприятия есть две пары белых лебедей. По его словам, это уже шестое поколение.
"Зимуют они в теплом вольере, за ними ухаживают, кормят, их осматривает орнитолог и следит за их здоровьем. У нас регулярно в семьях лебедей появляются птенцы, которых мы передаем в Московский зоопарк, в городские парки. Главное событие, которого ждут все работники, – это весенний день, когда лебеди возвращаются на воду", – рассказал он.
В мероприятии приняли участие воспитанники социального центра "Гармония", а также учащиеся местной школы. Для них провели экологический практикум и мастер-класс о том, как правильно готовить корм для лебедей.
Сотрудники Всероссийского общества охраны природы поделились интересными фактами из жизни птиц. Первый заместитель председателя Центрального Совета общества Элмурод Расулмухамедов рассказал, что в апреле через Москву пролетает много птиц.
"Они будут смотреть с неба на этот пруд, и если увидят, что здесь есть птицы, которые уже плавают, то они тоже будут сюда садиться и гостить, отдыхать и потом снова улетать на север. У нас получилась такая станция, на которой смогут отдыхать все перелетные птицы", – пояснил он.
В заводском пруду для птиц созданы все условия. Там предусмотрены деревянные плоты с домиками, а берега выложены камнем.
В предыдущие годы часть большой лебединой семьи Московский нефтеперерабатывающий завод подарил столичному парку "Митино", а также Московскому зоопарку.
Ранее сообщалось, что пеликаны в Московском зоопарке вышли на летний пруд. В холодное время года они находятся в павильоне "Бабочки тропиков", где строят гнезда, высиживают яйца и выкармливают птенцов. После того как на пруду сходит лед, пеликанов выпускают в летний вольер.
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