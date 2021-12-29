Московский НПЗ достроит комплекс глубокой переработки нефти к 2025 году

Фото: пресс-служба МНПЗ
Стартовали работы на строительной площадке секции замедленного коксования комплекса Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефти". Ранее строительство началось на блоке производства водорода и секции гидрокрекинга. Все эти объекты являются частью комплекса глубокой переработки нефти. Ожидается, что он повысит глубину переработки почти до 100%.
После запуска комплекса НПЗ рассчитывает увеличить выпуск моторного и авиационного топлива, а также приступить к производству сырья для металлургии. Секцию строят испанские специалисты из Tecnicas Reunidas S.A. Строительство комплекса планируют завершить к 2025 году.
Как объяснил генеральный директор столичного НПЗ Виталий Зубер, секция замедленного коксования позволяет сделать процесс переработки нефти безотходным. Она перерабатывает темные нефтяные фракции в бензин, дизельное топливо и нефтяной кокс.
"Строительство секции замедленного коксования – это часть масштабной модернизации Московского НПЗ. Процесс переработки нефтяных остатков является одним из самых эффективных и обеспечивает оптимальное и рациональное использование сырья и ресурсов, сводя к минимуму нагрузку на окружающую среду", – отметил Виталий Зубер.
В реализации масштабного проекта глубокой переработки нефти участвуют ведущие компании из России, Соединенных Штатов Америки, Китая, Южной Кореи, Испании, Италии и Турции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: