Московский НПЗ достроит комплекс глубокой переработки нефти к 2025 году

Фото: пресс-служба МНПЗ

Стартовали работы на строительной площадке секции замедленного коксования комплекса Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефти". Ранее строительство началось на блоке производства водорода и секции гидрокрекинга. Все эти объекты являются частью комплекса глубокой переработки нефти. Ожидается, что он повысит глубину переработки почти до 100%.

После запуска комплекса НПЗ рассчитывает увеличить выпуск моторного и авиационного топлива, а также приступить к производству сырья для металлургии. Секцию строят испанские специалисты из Tecnicas Reunidas S.A. Строительство комплекса планируют завершить к 2025 году.

Как объяснил генеральный директор столичного НПЗ Виталий Зубер, секция замедленного коксования позволяет сделать процесс переработки нефти безотходным. Она перерабатывает темные нефтяные фракции в бензин, дизельное топливо и нефтяной кокс.

"Строительство секции замедленного коксования – это часть масштабной модернизации Московского НПЗ. Процесс переработки нефтяных остатков является одним из самых эффективных и обеспечивает оптимальное и рациональное использование сырья и ресурсов, сводя к минимуму нагрузку на окружающую среду", – отметил Виталий Зубер.



В реализации масштабного проекта глубокой переработки нефти участвуют ведущие компании из России, Соединенных Штатов Америки, Китая, Южной Кореи, Испании, Италии и Турции.