Пеликаны Московского зоопарка вышли на летний пруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пеликаны в Московском зоопарке вышли на летний пруд, сообщается в телеграм-канале зоопарка.
В холодное время года пеликаны находятся в павильоне "Бабочки тропиков", где строят гнезда, высиживают яйца и выкармливают птенцов. После того как на пруду сходит лед, пеликанов выпускают в летний вольер.
Как уточнили в пресс-службе, первыми в этом году вышли два кудрявых пеликана, за ними – розовые. У одной из пар есть птенец, его родители оставили во внутреннем вольере, а на следующий день пришли за ним и встретили у выхода на улицу.
Розовые, кудрявые пеликаны и большие бакланы живут в зоопарке вместе. Взрослые бакланы также сразу вышли на улицу, внутри осталось семейство с птенцами.
Ранее сообщалось, что большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Данный вид занесен в Международную красную книгу.
Отмечается, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Они открывают глаза через несколько дней, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом. С полутора месяцев они начнут самостоятельно питаться. В возрасте двух месяцев птенцы достигнут почти размера взрослого баклана, а к четырем годам у них появится взрослое оперение.
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