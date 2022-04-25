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Москва 24

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Общество

07:36

В Московском зоопарке у больших бакланов появилось потомство

обществоживотные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

Большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Данный вид занесен в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Они открывают глаза через несколько дней, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом. С полутора месяцев они начнут самостоятельно питаться. В возрасте двух месяцев птенцы достигнут почти размера взрослого баклана, а к четырем годам у них появится "взрослое" оперение.

Как уточняется, москвичи смогут понаблюдать за повадками пернатых на новой территории зоопарка, рядом с винторогими козлами и дагестанскими турами. Большие бакланы делят вольер с пеликанами Старших птенцов уже переместили в уличный вольер, где они начали плавать в пруду. Родители с птенцами пока остаются в теплом зимнем павильоне в гнезде.

Ранее сообщалось, что редкие длиннохвостые неясыти принесли потомство впервые за 10 лет в Московском зоопарке. По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, птенцы дополнили резервную популяцию редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки. Сейчас москвичи могут полюбоваться птенцами на старой территории зоопарка в совином ряду.

До этого в зоосаде родились два детеныша редкого львинохвостого макака. Отмечается, что данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Посетители уже могут посмотреть на все семейство. Детеныши стали вести себя активно, пробовать взрослую еду.

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