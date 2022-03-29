Два детеныша редкого львинохвостого макака родились в Московском зоопарке

Видео: пресс-служба Московского зоопаркаДва детеныша редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Отмечается, что данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
"Детеныши львинохвостого макака родились у наших самочек – Жоржетты и ее сестры Колетты. Жоржетта уже опытная мама, это ее третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Колетта помладше, для нее это второй детеныш, но она тоже отлично справляется с ролью мамы", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Посетители уже могут посмотреть на все семейство. Детеныши стали вести себя активно, пробовать взрослую еду. В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.
Жоржетта и Колетта приехали из Франции около трех лет назад. Спустя некоторое время новое потомство уедет в другие зоопарки, чтобы создать там свои семьи.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вышли из спячки еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. У этих животных сходятся биоритмы. Акулова отметила, что спячка енотов зимой не является глубокой. Животные забиваются кучей в один домик и засыпают, но в солнечные дни могут проснуться и выйти на поиски еды.
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