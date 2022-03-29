Кинологи рассказали, что делать при отравлении собаки ядом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При отравлении собаки ядом для первой помощи можно использовать абсорбенты и обильное питье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации (РКФ).
"Если собаковод предполагает, что собака могла отравиться ядом, который оставил догхантер, при этом возможности доставить собаку в течение 20–30 минут в ветеринарную клинику нет, то необходимо постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), дать абсорбенты, сделать собаке очистительную клизму, дать обильное питье и мочегонные средства", – говорится в сообщении.
В РКФ при этом подчеркнули, что при первой же возможности собаку нужно отвести в ветеринарную клинику.
Ранее в Москве заработал круглосуточный call-центр столичного комитета ветеринарии. Жители могут обратиться с вопросами по заботе о питомце, записи на прием к специалисту или оформлении вызова ветеринарного врача на дом. К call-центру подключены все городские ветеринарные учреждения.
В Москве заработала круглосуточная горячая линия для владельцев домашних животных
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