Кинологи рассказали, что делать при отравлении собаки ядом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При отравлении собаки ядом для первой помощи можно использовать абсорбенты и обильное питье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации (РКФ).

"Если собаковод предполагает, что собака могла отравиться ядом, который оставил догхантер, при этом возможности доставить собаку в течение 20–30 минут в ветеринарную клинику нет, то необходимо постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), дать абсорбенты, сделать собаке очистительную клизму, дать обильное питье и мочегонные средства", – говорится в сообщении.

В РКФ при этом подчеркнули, что при первой же возможности собаку нужно отвести в ветеринарную клинику.

Ранее в Москве заработал круглосуточный call-центр столичного комитета ветеринарии. Жители могут обратиться с вопросами по заботе о питомце, записи на прием к специалисту или оформлении вызова ветеринарного врача на дом. К call-центру подключены все городские ветеринарные учреждения.

