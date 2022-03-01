В СПЗ оценили ситуацию с поставками кормов для животных

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Гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова рассказала о ситуации с поставками в Россию импортных кормов для животных на фоне санкций. Об этом сообщает RT.

По ее словам, Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов, обосновывая это отсутствием информации о безопасности и качестве товара от зарубежных компетентных ветеринарных органов. Однако часть кормов разрешили ввозить после предоставления необходимой информации.

Колчанова выразила мнение, что корма для животных не подпадут под санкции.

"Мы не высокотехнологичное оборудование, мы – питание для животных. Поэтому, я думаю, санкций на эту тему не будет. Рынок сбыта у нас большой, и зарубежные страны в нем заинтересованы. Другое дело, что цена вопроса вырастет", – сказала гендиректор.

Эксперт добавила, что корма могут подорожать из-за курса валюты.

Ранее Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Соответствующая информация направлена в торговые сети. В Минсельхозе РФ считают, что это положительно отразится на уровне цен.

Отмечалось, что в настоящее время все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Продукция своевременно поставляется в объекты розничной торговли.

