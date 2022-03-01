В СПЗ оценили ситуацию с поставками кормов для животных

Фото: depositphotos/Wirestock
Гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова рассказала о ситуации с поставками в Россию импортных кормов для животных на фоне санкций. Об этом сообщает RT.
По ее словам, Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов, обосновывая это отсутствием информации о безопасности и качестве товара от зарубежных компетентных ветеринарных органов. Однако часть кормов разрешили ввозить после предоставления необходимой информации.
Колчанова выразила мнение, что корма для животных не подпадут под санкции.
"Мы не высокотехнологичное оборудование, мы – питание для животных. Поэтому, я думаю, санкций на эту тему не будет. Рынок сбыта у нас большой, и зарубежные страны в нем заинтересованы. Другое дело, что цена вопроса вырастет", – сказала гендиректор.
Эксперт добавила, что корма могут подорожать из-за курса валюты.
Ранее Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Соответствующая информация направлена в торговые сети. В Минсельхозе РФ считают, что это положительно отразится на уровне цен.
Отмечалось, что в настоящее время все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Продукция своевременно поставляется в объекты розничной торговли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: