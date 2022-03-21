Call-центр для владельцев домашних животных заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве заработал круглосуточный call-центр столичного комитета ветеринарии. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся сделать получение любой помощи в Москве доступнее – даже когда речь идет о помощи, которая нужна владельцам домашних животных в их заботе о питомцах", – отметила Ракова.

Она уточнила, что к call-центру подключены все городские ветеринарные учреждения. Жители Москвы могут обратиться с вопросами по заботе о питомце, записи на прием к специалисту или оформлении вызова ветеринарного врача на дом по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал владельцам домашних животных рассчитать свои силы, прежде чем переводить питомцев на натуральное питание. По его словам, на составление правильного меню для питомца требуется много времени и денежных затрат.