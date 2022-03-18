Ветеринар назвал плюсы и минусы перевода питомцев на натуральное питание

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал владельцам домашних животных рассчитать свои силы, прежде чем переводить питомцев на натуральное питание.

Ранее россиянам объяснили, как безопасно перевести собаку с одного корма на другой. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, этот процесс должен происходить постепенно, поскольку любимцу нужно приспособиться к новому рациону. В частности, непривычный для животного корм лучше добавлять к уже имеющемуся, со временем меняя соотношение.

По словам Шелякова, преимущество натурального питания заключается в том, что хозяин может быть уверен в свежести и качестве ингредиентов, поскольку сам их приобретает. При покупке концентрированного сухого или влажного корма приходится верить на слово производителю.

Однако на составление правильного меню для питомца требуется много времени и денежных затрат, так как важно, чтобы рацион у животного был полноценным, говорит ветеринар. "Это все-таки получается более высокая стоимость. И самое главное – хлопотность", – предупреждает специалист.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Приготовить еду для собаки – это не просто мы мясо отрезали, а надо создавать полноценный рацион. Это должно быть несколько видов белка. Например, мясо, может быть, творог, яйцо туда добавить, разные есть схемы. Обязательно должен быть источник клетчатки в виде каши.

"Мы должны готовить для них приблизительно, как для себя. И это учитывая, что в режиме мегаполиса у людей времени часто не хватает даже на самих себя. Здесь надо рассчитывать свои силы", – говорит ветеринар.

Шеляков советует хозяевам питомцев четко определиться, какой пищей они собираются кормить животное. Что эксперт точно не рекомендует делать, так это смешивать натуральную еду с концентрированным кормом.

"Есть приверженцы натурального питания, есть приверженцы концентрированного. Оба лагеря уверены и правильно делают, что смешанное питание – это самый худший вариант. То есть если мы даем утром натуралку, вечером корм, то это совсем плохо", – рассказывает Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Переходить четко на натуральный тип кормления или нет – каждый решает сам. Есть предрассудки, что корма российского происхождения всегда ниже качеством, чем международные компании, которые мы все знаем. Но на самом деле это далеко не так. Всегда можно подобрать хороший корм.

Ранее кинологи рассказали, почему от собак может появляться неприятный запах. В частности, это связано с неправильным уходом за животным или наличием у него проблем со здоровьем. Чтобы помочь любимцу, необходимо не упустить момент и вовремя разобраться в причинах появления неприятного запаха.

