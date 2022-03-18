Ветеринар назвал плюсы и минусы перевода питомцев на натуральное питание

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал владельцам домашних животных рассчитать свои силы, прежде чем переводить питомцев на натуральное питание.
Ранее россиянам объяснили, как безопасно перевести собаку с одного корма на другой. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, этот процесс должен происходить постепенно, поскольку любимцу нужно приспособиться к новому рациону. В частности, непривычный для животного корм лучше добавлять к уже имеющемуся, со временем меняя соотношение.
По словам Шелякова, преимущество натурального питания заключается в том, что хозяин может быть уверен в свежести и качестве ингредиентов, поскольку сам их приобретает. При покупке концентрированного сухого или влажного корма приходится верить на слово производителю.
Однако на составление правильного меню для питомца требуется много времени и денежных затрат, так как важно, чтобы рацион у животного был полноценным, говорит ветеринар. "Это все-таки получается более высокая стоимость. И самое главное – хлопотность", – предупреждает специалист.
"Мы должны готовить для них приблизительно, как для себя. И это учитывая, что в режиме мегаполиса у людей времени часто не хватает даже на самих себя. Здесь надо рассчитывать свои силы", – говорит ветеринар.
Шеляков советует хозяевам питомцев четко определиться, какой пищей они собираются кормить животное. Что эксперт точно не рекомендует делать, так это смешивать натуральную еду с концентрированным кормом.
"Есть приверженцы натурального питания, есть приверженцы концентрированного. Оба лагеря уверены и правильно делают, что смешанное питание – это самый худший вариант. То есть если мы даем утром натуралку, вечером корм, то это совсем плохо", – рассказывает Шеляков.
Ранее кинологи рассказали, почему от собак может появляться неприятный запах. В частности, это связано с неправильным уходом за животным или наличием у него проблем со здоровьем. Чтобы помочь любимцу, необходимо не упустить момент и вовремя разобраться в причинах появления неприятного запаха.
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