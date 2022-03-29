В России предложили ввести наказание за безответственное обращение с собаками

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В Кодекс об административных правонарушениях необходимо ввести наказание за безответственное обращение с собаками, считает сенатор Александр Башкин.

Он уточнил, что речь идет об ответственности за покупку животных у недобросовестных заводчиков, из-за чего домашние питомцы оказываются на улице.

"Необходимо установить на законодательном уровне, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного", – приводит слова политика РИА Новости.

Он считает, что обязательный чип, установленный заводчиком, позволит отследить владельца оказавшейся на улице собаки. За это ему должен быть назначен штраф, чтобы оплатить пребывание питомца в приюте и лечение.

Кроме того, по мнению Башкина, необходимо ввести административную ответственность за безответственное избавление от животного. Например, когда собака оказывается на улице из-за того, что дети наигрались, с питомцем неудобно гулять, накладно кормить. Сенатор подчеркнул, что в последствии такие ситуации приводят к трагедиям.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Анадыре в Чукотском автономном округе. По данным ведомства, ребенок получил укушенные раны обеих рук и спины.

До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.