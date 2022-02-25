В РФ предложили усыплять агрессивных бродячих животных

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Ряд регионов направил в Госдуму предложения по изменению закона "Об ответственном обращении с животными". Некоторые инициативы направлены на возможность усыпления агрессивных питомцев, сообщает газета "Известия".

Предложение об изменении закона возникло из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Одни регионы предлагают передать субъектам РФ право на определение судьбы бродячих животных, другие – ввести дополнительную ответственность для хозяев питомцев, а третьи – помочь субъектам в строительстве приютов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что депутаты готовы поддержать некоторые инициативы. Среди них – возможность запрета самовыгула в муниципалитетах. Он подчеркнул, что многие нападения на людей осуществляются не безнадзорными животными.

"Также мы поддерживаем предложение субъектов самостоятельно решать, осуществлять выпуск животных в среду обитания или содержать их в приютах пожизненно, если регион для себя такое решение принимает", – рассказал Бурматов.

При этом он признал, что проблема не решится, если не привлекать владельцев к ответственности за выброшенных животных и нападения собак. Бурматов пояснил, что сейчас владелец отвечает только в случае гибели или тяжелых увечий, нанесенных человеку.

"Мы предлагаем штрафы в 200 тысяч рублей, если владельческое животное покусало кого-то, 30 тысяч рублей – за выброшенное на улицу животное. Также хотим ужесточить штрафы для чиновников, которые неэффективно исполняют закон об ответственном обращении с животными", – сказал Бурматов.

По его словам, в России можно начать выделять федеральные средства на строительство приютов, создать единую систему для реагирования на обращения граждан.

При этом некоторые предложения предусматривают возможность усыпления животных. В Мурманской области считают, что уличных собак нужно отлавливать, помещать в питомники и держать там несколько недель. Если за это время не удастся найти хозяина или пристроить животное в качестве охраны на какое-то предприятие, то усыпить его. В Магадане же предлагают выпускать на улицу только маленьких собак, а крупных оставлять в приютах.

Главный редактор журнала "Охота" Валерий Кузенков рассказал, что сейчас в России насчитывается несколько миллионов бродячих собак.

"Всех держать в питомниках до конца их жизни просто нереально, это будет стоить колоссальных денег. Выход один – закон "Об ответственном обращении с животными" надо отменять. Животных стало больше, возросло число случаев нападений на людей", – отметил Кузенков.

По его словам, людям нужно объяснять, насколько большая ответственность на них лежит.

Ранее депутаты Московской облдумы представили в Госдуму законопроект о наказании за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующая статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы могут ввести за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул и отказ хозяев убирать за животными в местах общего пользования.