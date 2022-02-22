В РФ могут ввести штрафы за плохое содержание домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Московской облдумы представили в Госдуму законопроект о наказании за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующая статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях, сообщает газета "Известия".
Штрафы могут ввести за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул и отказ хозяев убирать за животными в местах общего пользования. Нарушителям будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей для граждан, от 3 000 до 5 000 рублей – для индивидуальных предпринимателей. Соответствующие нормы коснутся и приютов.
Глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал, что закон об ответственном обращении с питомцами был принят в 2018 году. Документ определил понятие домашнего животного и установил ряд требований к их содержанию. При этом за нарушение соответствующих требований административная ответственность не установлена.
Автор законопроекта Сергей Керселян отметил, что иногда люди создают в квартирах приюты для домашних животных, где оказывают определенные услуги по гражданским договорам.
"В отдельных случаях в квартире могут содержаться до 15–20 животных. В таком случае законных оснований для проверки условий содержания этих животных нет даже у сотрудников полиции. Мы надеемся, что наша инициатива после принятия изменений в федеральный КоАП поможет уполномоченным органам в осуществлении их полномочий", – подчеркнул Керселян.
Президент организации "Русская гильдия кинологов" Николай Захаров назвал идею правильной. При этом эксперта смутил механизм реализации проекта. Он рассказал, что контролировать исполнение норм при выгуле и содержании животных будет достаточно сложно. Захаров также выразил мнение, что в законопроекте не хватает просветительской части.
В парламенте рассказали, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в марте.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что депутаты, представители региональных властей, зоозащитники и контрольно-надзорные органы обсудят возможное изменение закона "Об ответственном обращении с животными" и производных норм. В частности, закон предлагается дополнить нормой, которая разрешает регионам самостоятельно определять решение проблемы бродячих животных. Де-факто данная норма разрешит умерщвление животных.
"Жизнь в большом городе": выгул домашних питомцев
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