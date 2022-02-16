Депутат предложил ввести учет и контроль содержания домашних собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил реализовать в РФ единую систему учета и контроля содержания собак в городах. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он обратил внимание на то, что многие бездомные собаки оказались на улице из-за действий бывших владельцев.
"И часто случается, что после нескольких месяцев владения питомцем хозяин обнаруживает, что не в состоянии заботиться о собаке. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов", – заявил Милонов.
Решить проблему с беспризорными животными, как считает депутат, можно за счет единой системы учета и контроля по содержанию собак и дополнительных собеседований заводчиков с потенциальными хозяевами.
Экспертным органам следует уделять внимание жилищным условиям хозяев, в том числе в контексте соблюдения санитарных норм. Кроме того, условием для содержания животных должны быть чипирование и получение физического документа для собаки.
По мнению Милонова, предлагаемые нормы помогли бы снизить число случаев отказа от питомцев и установить принцип ответственности за домашнее животное.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что депутаты, представители региональных властей, зоозащитники и контрольно-надзорные органы обсудят возможное изменение закона "Об ответственном обращении с животными" и производных норм. Данный процесс обусловлен участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей.
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