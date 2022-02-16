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общество

08:24

Депутат предложил ввести учет и контроль содержания домашних собак

животныеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил реализовать в РФ единую систему учета и контроля содержания собак в городах. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он обратил внимание на то, что многие бездомные собаки оказались на улице из-за действий бывших владельцев.

"И часто случается, что после нескольких месяцев владения питомцем хозяин обнаруживает, что не в состоянии заботиться о собаке. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов", – заявил Милонов.

Решить проблему с беспризорными животными, как считает депутат, можно за счет единой системы учета и контроля по содержанию собак и дополнительных собеседований заводчиков с потенциальными хозяевами.

Экспертным органам следует уделять внимание жилищным условиям хозяев, в том числе в контексте соблюдения санитарных норм. Кроме того, условием для содержания животных должны быть чипирование и получение физического документа для собаки.

По мнению Милонова, предлагаемые нормы помогли бы снизить число случаев отказа от питомцев и установить принцип ответственности за домашнее животное.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что депутаты, представители региональных властей, зоозащитники и контрольно-надзорные органы обсудят возможное изменение закона "Об ответственном обращении с животными" и производных норм. Данный процесс обусловлен участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей.

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