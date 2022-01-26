Бездомные собаки загрызли мужчину в Астраханской области

26 января, 19:01
Фото: СК РФ по Астраханской области
В Астраханской области бездомные собаки загрызли мужчину. Об этом сообщает региональное отделение СУ СКР.
По данным следствия, 26 января в Приволжском районе стая бездомных собак напала на 58-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте.
В результате происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следствие даст оценку действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных на данной территории.
Ранее сообщалось, что 22 января в селе Домна Читинского района пропала семилетняя девочка. Через полчаса тело ребенка нашли на пустыре. По версии следствия, девочку загрызли бездомные собаки.
На фоне участившихся случаев нападения безнадзорных животных на людей депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов выступил с предложением расстреливать бродячих собак. Заявление парламентария раскритиковал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что высказывания Михайлова несовместимы с депутатским статусом.
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