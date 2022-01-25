В Госдуме посчитали высказывания депутата о расстреле собак поводом для лишения статуса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил Москве 24, что высказывания депутата Заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова несовместимы с депутатским статусом.

Ранее Михайлов выступил с предложением расстреливать бродячих собак. Кроме того, по мнению парламентария, для их защитников тоже следует ввести наказание – "ставить к стенке", поскольку они являются "пятой колонной". 22 января в Забайкальском крае стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

По словам Бурматова, Михайлов предлагает ставить к стенке прежде всего своих избирателей.

"Его выбрали люди, которые в том числе против того, что в нарушение закона в Забайкалье не строят новые приюты для животных. Люди не согласны с депутатом. И не согласны справедливо, потому что он лично не сделал ничего, чтобы нормализовать там ситуацию", – говорит собеседник Москвы 24.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды То, что позволяет себе этот депутат, эти высказывания несовместимы с депутатским статусом и должны быть поводом для того, чтобы его коллеги приняли соответствующее решение. Он председатель комиссии по этике. Местные депутаты имеют право его этого статуса лишить в любой момент.

По словам Бурматова, местные жители давно жаловались на бродячих собак. "Теперь, когда он (Михайлов. – Прим. ред.) получает справедливую критику как бездельник и человек, который палец о палец не ударил, он говорит: "Мы вас всех расстреляем, потому что вы пятая колонна", – подчеркнул депутат Госдумы.

Бурматов отметил, что поддерживает граждан в этой ситуации.

"Пусть тогда он начнет с меня, потому что я тоже считаю, что местные чиновники недоработали, неэффективны в этой части и вместо того, чтобы выполнять свои функции, занимались непонятно чем. Поэтому я здесь на защите граждан. Я на защите тех, кто, наоборот, сейчас пытается помочь в этой ситуации и добиться строительства приютов и исполнения федерального закона", – говорит собеседник Москвы 24.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты граждан от бродячих животных. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой ввести для чиновников ответственность за подобные инциденты. По мнению Володина, решения по этому поводу следует обсуждать с региональными властями, надзорными органами и зоозащитниками.

