В Госдуме посчитали высказывания депутата о расстреле собак поводом для лишения статуса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил Москве 24, что высказывания депутата Заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова несовместимы с депутатским статусом.
Ранее Михайлов выступил с предложением расстреливать бродячих собак. Кроме того, по мнению парламентария, для их защитников тоже следует ввести наказание – "ставить к стенке", поскольку они являются "пятой колонной". 22 января в Забайкальском крае стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
По словам Бурматова, Михайлов предлагает ставить к стенке прежде всего своих избирателей.
"Его выбрали люди, которые в том числе против того, что в нарушение закона в Забайкалье не строят новые приюты для животных. Люди не согласны с депутатом. И не согласны справедливо, потому что он лично не сделал ничего, чтобы нормализовать там ситуацию", – говорит собеседник Москвы 24.
По словам Бурматова, местные жители давно жаловались на бродячих собак. "Теперь, когда он (Михайлов. – Прим. ред.) получает справедливую критику как бездельник и человек, который палец о палец не ударил, он говорит: "Мы вас всех расстреляем, потому что вы пятая колонна", – подчеркнул депутат Госдумы.
Бурматов отметил, что поддерживает граждан в этой ситуации.
"Пусть тогда он начнет с меня, потому что я тоже считаю, что местные чиновники недоработали, неэффективны в этой части и вместо того, чтобы выполнять свои функции, занимались непонятно чем. Поэтому я здесь на защите граждан. Я на защите тех, кто, наоборот, сейчас пытается помочь в этой ситуации и добиться строительства приютов и исполнения федерального закона", – говорит собеседник Москвы 24.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты граждан от бродячих животных. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой ввести для чиновников ответственность за подобные инциденты. По мнению Володина, решения по этому поводу следует обсуждать с региональными властями, надзорными органами и зоозащитниками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: