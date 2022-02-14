В РФ предлагают разрешить умерщвлять бродячих животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что депутаты, представители региональных властей, зоозащитники и контрольно-надзорные органы обсудят возможное изменение закона "Об ответственном обращении с животными" и производных норм.

Как сообщает газета "Известия", предложения по данному вопросу готовит рабочая группы во главе с первым замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

В частности, закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается дополнить нормой, которая разрешает регионам самостоятельно определять решение проблемы бродячих животных.

Источник издания в правительстве РФ отметил, что де-факто данная норма разрешит умерщвление животных. При этом конкретно такой формулировки в тексте поправок к закону нет.

С начала 2022 года произошло уже несколько резонансных нападений бродячих животных на людей. В январе собаки в Астраханской области насмерть загрызли 58-летнего мужчину, который шел на работу. В феврале жертвой нападения стала женщина из Ярославской области. Она скончалась вследствие укушенных ран и обморожения.