Депутат перечислил основные шаги по решению проблемы с бездомными собаками

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов перечислил шаги по решению проблемы с бездомными животными, сообщает RT.

По словам Бурматова, необходимо системно и всесторонне подойти к решению данной проблемы. Он уверен, что она состоит в том, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, где должны быть.

Депутат уточнил, что на следующей неделе пройдет собрание рабочей группы, где рассмотрят вопрос о бездомных животных.

"Будем решать, вводить ли штрафы для чиновников за неисполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бездомных животных", – заявил Бурматов.

Он отметил, что предусматриваются штрафы, в том числе для граждан за выброшенных животных и за покусы.

"То есть если собака покусала, то также будут штрафы. Штрафы будут основательные, до 30 тысяч рублей и за покусы – до 200 тысяч рублей", – пояснил депутат.

Также первый заместитель председателя комитета ГД заявил, что следует решить проблему с приютами для животных.

"Не должно быть собак бездомных на улицах. Они должны быть в приютах", – заключил Бурматов.

Ранее бродячие собаки набросились на женщину в Ярославской области. От множественных укусов и обморожения она скончалась. В прокуратуре предположили, что случай нападения связан с халатностью чиновников, вовремя не заключивших контракт на отлов.

Еще один подобный инцидент произошел в Астраханской области, где бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

