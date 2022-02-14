Законопроект о штрафах и уголовном наказании за нападение собак внесут в ГД в феврале

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Первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект о штрафах и уголовном наказании за нападение собак планируется внести на рассмотрение Госдумы в феврале. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Как указал парламентарий, законопроект устанавливает штрафы для чиновников в размере до 200 тысяч рублей.
"Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность", – объяснил Бурматов.
Депутат уточнил, что законопроект будет внесен в Госдуму на наступившей неделе.
Помимо прочего, документ предполагает штраф до 200 тысяч рублей для владельцев собак, которые покусали окружающих.
"Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья", – разъяснил парламентарий.
Ранее бродячие собаки набросились на женщину в Ярославской области. От множественных укусов и обморожения она скончалась. В прокуратуре предположили, что случай нападения связан с халатностью чиновников, вовремя не заключивших контракт на отлов.
Еще один подобный инцидент произошел в Астраханской области, где бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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