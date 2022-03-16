Экс-руководителя ветинспекции Приморья обвинили в халатности из-за бродячих собак

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Экс-главе государственной инспекции Приморского края предъявлено обвинение в ненадлежащей организации отлова бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, из-за халатности чиновника животные покусали 20 человек. Установлено, что с 1 января 2020 года по 13 сентября 2021-го обвиняемый владел информацией о большом количестве агрессивных собак на территории региона, однако не предпринял никаких мер. В частности, не обеспечил реальной возможности отловов.

С бывшего руководителя ветеринарной инспекции Приморья взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвинения выдвинуто по статье "Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе".

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Анадыре в Чукотском автономном округе. По данным ведомства, ребенок получил укушенные раны обеих рук и спины.

До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.