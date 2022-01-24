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Происшествия

12:41

Следователи возбудили дело после нападения собак на детей в Биробиджане

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи возбудили уголовное дело после информации о нападении бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщается на сайте регионального СК РФ.

По данным следствия, 24 января собаки напали на 8-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Детям оказали медицинскую помощь, они проходят лечение в домашних условиях. По данному факту возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.

"В ходе расследования предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации города Биробиджан в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения бродячих животных", – говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области. Ход исполнения поручений поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Бастрыкин поручил подготовить изменения в законе об отлове животных

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