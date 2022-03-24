Еноты и енотовидная собака Буба проснулись в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Маским

В Московском зоопарке вышли из спячки еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. У этих животных сходятся биоритмы, сообщается на сайте столичного зоосада.

"Еноты-полоскуны и Буба стали усиленно готовиться к зиме еще в начале октября: зверьки отъедались и становились менее активными. Рацион у них очень разнообразный: едят рыбу, креветки, яйца, творог, довольно много фруктов, овощей, но больше всего любят мясо", – говорится в сообщении.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова отметила, что спячка енотов зимой не является глубокой. Животные забиваются кучей в один домик и засыпают, но в солнечные дни могут проснуться и выйти на поиски еды. При этом интенсивность обмена веществ у енотов снижается примерно на 25%.

Накануне в Московском зоопарке проснулись 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед, 28-летний гималайский медведь Аладдин. Хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока из-за резкого потепления в столице.

