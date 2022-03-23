Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке проснулись 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед, 28-летний гималайский медведь Аладдин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока из-за резкого потепления в столице. К своему привычному рациону медведи вернутся примерно через полтора месяца. Пока в уличную часть вольеров медведи выходят только по утрам.
"Роза и Аладдин проспали более трех месяцев. За это время они потеряли около четверти своего веса. Как только температура на улице поднялась выше нуля градусов и установилась солнечная погода, наши косолапые питомцы пробудились. Первые дни после выхода из спячки они были еще слишком сонными и ленивыми, поэтому зоологи не спешили выпускать их на улицу. Медведи оставались во внутренних помещениях вольеров. Иногда они снова проваливались в дрему. Сотрудники зоопарка внимательно следили за ними. Через неделю они предложили Розе и Аладдину легкую пищу: яблоки, груши, салат и микс из овощей. Пищеварительную систему животных нужно восстанавливать медленно, с особой осторожностью", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки сурки-байбаки. Чтобы не нагружать их пищеварительную систему, пока им дают зерно и сено.
"Это наш город": в Московском зоопарке проснулись сурки
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