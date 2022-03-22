Сурки-байбаки вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo
В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из зимней спячки вышла семья сурков-байбаков, сообщила пресс-служба зоосада Агентству "Москва".
Отмечается, что сейчас Петр, Февронья и их четверо детей выходят только на разведку. Чтобы не нагружать их пищеварительную систему, пока им дают зерно и сено.
Ранее в Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Животные проснулись примерно на две недели раньше срока. Этому поспособствовала солнечная и теплая погода.
В столичном зоосаде обитают трое сурков – самки Сара и Найгана, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.
Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, зимний сон этим животным нужен, чтобы пережить снег и морозы.
Мадагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке
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