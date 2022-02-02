Сурки из Московского зоопарка проспали свой праздник

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали праздник День сурка, сообщает пресс-служба зоосада.

В зоопарке рассказали, что в России и США обитают представители двух видов сурков: лесной (американский) и степной (байбак, российский). Для второго типа характерен более затяжной период спячки, который длится от трех до шести месяцев.

"Наши сурки – Арчи, Нагайна и Сара – традиционно проигнорировали свой официальный праздник и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше", – говорится в сообщении.

В этом году московские сурки ушли в зимнюю спячку раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму. В зоопарке отметили, что грызуны выйдут из норы к концу месяца, если в феврале будет потепление. При этом обычно сурки спят до марта.

"Наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным", – добавили в зоопарке.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что выход сурков из спячки относится к приметам, которые ничего общего не имеют с прогнозированием прихода весны. Он подчеркнул, что в России на каждый день года приходится по 3–4 приметы.

