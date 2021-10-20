Сурки Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку раньше обычного

В Московском зоопарке уснули сурки. Они стали первыми обитателями зоосада, которые впали в спячку. В этом году чуть раньше обычного. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

По словам специалистов, на то, когда сурки погрузятся в сон, влияют погода и вес животных. К зиме им нужно основательно поднабрать, потому что за время спячки сурки могут потерять больше одной трети массы тела. Они еще и остывают зимой – с 36–38 градусов температура тела зверьков опускается до 4–8 градусов.

Просыпаются животные обычно в первую-вторую неделю апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.