Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

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В столице и Московской области первый снег ожидается во вторник утром, однако он почти сразу растает, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре – снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет", – сказала Макарова.

По словам специалиста, в утренние часы и ночью 19 октября прогнозируется понижение температуры воздуха до отрицательных значений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.

