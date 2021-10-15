Россиянам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В большинстве регионов России в выходные ожидается изменчивая, но теплая погода с небольшими кратковременными дождями, сообщает портал "Метеоновости". На юге страны будет солнечно и очень тепло, а на севере будет сыро, ветрено и прохладно.
В Москве 16 и 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу прогнозируется кратковременный дождь, немного похолодает, а столбики термометров покажут +9…+11 градусов. В воскресенье воздух максимум прогреется до +7…+9 градусов.
В Санкт-Петербурге будет облачно и дождливо. Ожидается +8...+10 градусов. В Мурманске в субботу будет +3...+5 градусов, а в воскресенье – около +1...+3. В Архангельске в субботу ожидается +4...+6 градусов, в воскресенье – +2...+4 градуса.
В Курске и Воронеже столбики термометров покажут +9...+11 градусов. В большинстве регионов Поволжья будет солнечно и сухо. В частности, в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе и Саранске ожидается +10...+12 градусов, в Кирове и Перми – около +8...+10 градусов.
На юге сохранится солнечная, сухая и теплая погода. В Ростове-на-Дону ожидается +17...+19 градусов, в Краснодаре – около +20...+22 градусов, в Сочи – около +20 градусов, в Симферополе – порядка +15...+17 градусов, в Ялте – около +17...+19 градусов.
На Урале будет преимущественно облачно, но обойдется без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске столбики термометров покажут +9...+11 градусов. В Новосибирске ожидается +6...+8 градусов, в Омске – около +8...+10.
Циклон из Китая принесет на Дальний Восток преимущественно облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке ожидается +6...+8 градусов, а в Хабаровске – около +3...+5 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.
Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.
Метеоролог рассказал, когда на смену дождям в Москве придет первый снег
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