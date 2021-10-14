Москвичей предупредили о сильном ветре

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Ветер порывами 15–17 метров в секунду. Период предупреждения – с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября", – говорится в сообщении.

В Московской области период предупреждения о неблагоприятной погоде будет действовать с 18:00 14 октября до 18:00 16 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.

