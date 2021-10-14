В Москве за ближайшие сутки может выпасть 45% месячной нормы осадков

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За ближайшие сутки на Москву прольется 45% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За ближайшие сутки, с 12:00 14 октября до 12:00 15 октября, циклон "Балканец" прольет на Москву в общей сложности до 27 миллиметров", – цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, это восполнит норму осадков после длительной засухи.

На текущей неделе в столице будет мало солнца, температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов. До выходных в городе продержится дождливая погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.