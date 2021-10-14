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Общество

08:13

Циклон "Балканец" надвигается на Москву

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Циклон "Балканец" принесет в столицу в четверг дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в этот день может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров, грубо говоря, ведро воды на квадратный метр", – рассказал Тишковец РИА Новости.

Синоптик отметил, что во второй половине дня ожидаются ливневые дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в четверг

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