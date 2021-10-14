Вильфанд посоветовал москвичам забыть о солнце до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная и дождливая погода останутся в Москве до конца этой недели, при этом интенсивность осадков после двух дождливых суток станет ниже, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До конца этой недели можно вполне забыть о солнце, потому что выход южного циклона обуславливает и давление, на несколько миллиметров ниже нормы, но по отношению к тому очень высокому давлению, которое было в начале недели, сразу на 25–30 миллиметров ниже, приведут к облачности и осадкам", – рассказал синоптик.
Он отметил, что из-за облаков дневная температура воздуха стала достаточно ниже, чем была в начале недели, когда на улице было +14...+16 градусов.
15 октября, по прогнозам метеорологов, будет примерно 10 градусов тепла. Однако из-за облаков не происходит сильного понижения ночной температуры.
"Но постепенно, уже к выходным, будет изменение циркуляции (воздуха) и ночные температуры постепенно будут понижаться до +1...+5 градусов, и дневные тоже до +5...+8 градусов", – сказал эксперт.
Отмечается, что, несмотря на похолодание, среднесуточные температуры в ближайшие сутки будут все равно выше нормы примерно на 2–3 градуса. Однако из-за повышенной влажности воздуха и порывов ветра будет казаться, что на улице намного холоднее.
Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные. В ближайшие субботу и воскресенье в столице ожидается теплая, но пасмурная погода, и температура воздуха будет также выше нормы на 2–3 градуса. Воздух в столичном регионе прогреется до +8...+10 градусов.
Москвичей предупредили о сильном ветре
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