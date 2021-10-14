Россиян предупредили об опасности опавших листьев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Опавшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, в опавшей листве есть споры плесневых грибов – это природный аллерген. В листья он попадает после дождя.
"Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют", – сказал Болибок в интервью радио Sputnik.
Эксперт также предупредил, если в организм попадет слишком много этих спор, возможно развитие инфекционных процессов.
"Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее", – добавил специалист.
Ранее главный клинический фармаколог Москвы Марина Журавлева рассказала, что одновременный прием препаратов от аллергии и сиропа от кашля при ОРВИ может вызвать формирование токсических доз в организме. По словам специалиста, в этом случае у пациента появляются жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем.
Кроме того, врач заявила об опасности сочетания жаропонижающих с лекарствами, препятствующими тромбообразованию. В противном случае возможно развитие кровотечений.
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