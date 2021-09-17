Врач предупредила аллергиков об опасности сиропов от кашля при ОРВИ

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Одновременный прием препаратов от аллергии и сиропа от кашля при ОРВИ может вызвать формирование токсических доз в организме. Об этом рассказала главный клинический фармаколог столицы Марина Журавлева Агентству "Москва".
По словам специалиста, в этом случае у пациента появляются жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем.
"Если на фоне аллергии или курсового приема препаратов возникает ОРВИ с кашлем и насморком, то пациент принимает средства от кашля без назначения врача. При этом он не отдает себе отчет об опасности сочетания препаратов против аллергии и против кашля. В своем составе эти лекарства содержат аналогичные действующие вещества, поэтому их совместный прием может привести к формированию токсических доз в организме", – объяснила Журавлева.
Кроме того, врач заявила об опасности сочетания жаропонижающих с лекарствами, препятствующими тромбообразованию. В противном случае возможно развитие кровотечений.
Ранее врач рассказала о снижении эффективности антибиотиков при употреблении молочных продуктов. В некоторых случаях это может привести к развитию тяжелых осложнений.
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