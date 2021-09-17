Врач заявила о снижении эффективности антибиотиков при употреблении молочных продуктов

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Употребление молочных продуктов может снижать эффективность некоторых антибиотиков и приводить к развитию тяжелых осложнений, рассказала Агентству "Москва" главный клинический фармаколог Москвы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.
"Без грамотной врачебной консультации пациенты неправильно сочетают некоторые антимикробные препараты с продуктами питания, например одновременно принимают ряд антибиотиков из группы тетрациклинов или фторхинолонов с молочными продуктами, что приводит к снижению эффективности антибиотиков и развитию тяжелых осложнений", – рассказала Журавлева.
Специалист также напомнила о том, что нельзя принимать антибиотики без рекомендаций врача.
Ранее британский врач Дебора Ли рассказала, что употребление орехов, оливкового и кунжутного масла, красной рыбы, бобовых и мяса птицы позволит быстро снизить уровень холестерина в крови.
"Доктор 24": мифы об антибиотиках
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