Врач заявила о снижении эффективности антибиотиков при употреблении молочных продуктов

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Употребление молочных продуктов может снижать эффективность некоторых антибиотиков и приводить к развитию тяжелых осложнений, рассказала Агентству "Москва" главный клинический фармаколог Москвы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.

"Без грамотной врачебной консультации пациенты неправильно сочетают некоторые антимикробные препараты с продуктами питания, например одновременно принимают ряд антибиотиков из группы тетрациклинов или фторхинолонов с молочными продуктами, что приводит к снижению эффективности антибиотиков и развитию тяжелых осложнений", – рассказала Журавлева.

Специалист также напомнила о том, что нельзя принимать антибиотики без рекомендаций врача.

Ранее британский врач Дебора Ли рассказала, что употребление орехов, оливкового и кунжутного масла, красной рыбы, бобовых и мяса птицы позволит быстро снизить уровень холестерина в крови.

