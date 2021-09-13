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Общество

13:11

Ученые выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса

общество еда

Фото: depositphotos/Kzenon

Исследователи из США выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Раньше диетологи считали, что увеличение веса связано с тем, что человек потребляет больше энергии, чем тратит. Однако ученые из Гарвардской медицинской школы предложили другую модель. По их мнению, ожирение может быть связано с современным питанием, богатым быстрыми углеводами. К таким продуктам относят выпечку, сладости и фастфуд.

"При обильном употреблении они вызывают гормональные реакции. Впоследствии это меняет человеческий метаболизм, способствует накоплению жира и увеличению веса", – заключили американские ученые.

Большое количество быстрых углеводов увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий. Мозгу начинает казаться, что тело не получает достаточно энергии, что приводит к чувству голода.

Ранее диетолог развеял главный миф о похудении. Специалист заявил, что снижение веса не связано с отказом от еды после 18:00.

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