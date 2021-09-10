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Общество

12:39

Диетолог назвала продлевающие жизнь продукты

общество еда

Фото: depositphotos/magone

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты продлевают жизнь. По ее словам, необходимо регулярно употреблять рыбу, овощи и мясо.

"Должны быть в рационе источники белка – это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные – репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами", – рассказала диетолог в интервью "Народным новостям".

Также, по ее словам, источником антиоксидантов считаются ягоды. Кроме того, ежедневно нужно употреблять масла с поликислотами и жиры.

Королева подчеркнула, что наибольшую опасность для организма представляют продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли. К ним, по ее словам, относятся фастфуд и продукты быстрого приготовления.

Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль.

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