Диетолог назвала продлевающие жизнь продукты

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Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты продлевают жизнь. По ее словам, необходимо регулярно употреблять рыбу, овощи и мясо.
"Должны быть в рационе источники белка – это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные – репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами", – рассказала диетолог в интервью "Народным новостям".
Также, по ее словам, источником антиоксидантов считаются ягоды. Кроме того, ежедневно нужно употреблять масла с поликислотами и жиры.
Королева подчеркнула, что наибольшую опасность для организма представляют продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли. К ним, по ее словам, относятся фастфуд и продукты быстрого приготовления.
Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль.
"Доктор 24": 5 причин есть рыбу 5 раз в неделю
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