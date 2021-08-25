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Общество

12:07

Названы защищающие от простуды и гриппа продукты осенней тарелки

общество

Фото: Depositphotos/AntonMatyukha

Стандартных мер по профилактике гриппа и простуды, среди которых мытье рук и использование платка при чихании, в осенний период может быть недостаточно. Эксперты советуют присмотреться к продуктам, которые необходимо употреблять в сезон простуд, ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для того чтобы предотвратить простуду естественным путем, рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами.

Отмечается, что йогурт способствует развитию полезных бактерий в кишечнике, что улучшает усвоение питательных веществ и укрепляет иммунную систему, а поддерживать ее поможет витамин А, содержащийся в картофеле.

В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль. Орех богат витамином Е и цинком. Эти маленькие электростанции поддерживают и укрепляют иммунитет.

Ранее эксперты назвали продукты, снижающие артериальное давление. К ним относятся ягоды, шоколад, яблоки, красное вино, чай и груши. Сильнее эффект выражен у ягод: систолическое артериальное давление понижается в среднем на 4,1 миллиметра ртутного столба по сравнению с показателем 3,7 для вина.

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