Названы понижающие давление продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Продукты, содержащие достаточно флавоноидов, могут помочь снизить артериальное давление, сообщает News.ru.
К ним относятся ягоды, шоколад, яблоки, красное вино, чай и груши. Сильнее эффект выражен у ягод: систолическое артериальное давление понижалось в среднем на 4,1 миллиметра ртутного столба по сравнению с показателем 3,7 для вина.
В следующих исследованиях ученые учтут особенности обмена веществ человека. Он, в свою очередь, зависит от совокупности микроорганизмов, отметили специалисты.
Ранее россиянам рассказали о пользе облепихи. Ягода содержит 190 биологически активных питательных веществ и 20 минеральных элементов.
В фитотерапии ее используют для улучшения пищеварения, здоровья сердца и печени, а также лечения кожных заболеваний. А масло ягоды популярно в уходе за кожей: оно снимает раздражение, может лечить акне и замедлять старение.
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