Названы понижающие давление продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продукты, содержащие достаточно флавоноидов, могут помочь снизить артериальное давление, сообщает News.ru.

К ним относятся ягоды, шоколад, яблоки, красное вино, чай и груши. Сильнее эффект выражен у ягод: систолическое артериальное давление понижалось в среднем на 4,1 миллиметра ртутного столба по сравнению с показателем 3,7 для вина.

В следующих исследованиях ученые учтут особенности обмена веществ человека. Он, в свою очередь, зависит от совокупности микроорганизмов, отметили специалисты.

Ранее россиянам рассказали о пользе облепихи. Ягода содержит 190 биологически активных питательных веществ и 20 минеральных элементов.

В фитотерапии ее используют для улучшения пищеварения, здоровья сердца и печени, а также лечения кожных заболеваний. А масло ягоды популярно в уходе за кожей: оно снимает раздражение, может лечить акне и замедлять старение.