Диетолог рассказала о пользе перловки

Фото: depositphotos/olhaafanasieva

Россиянам объяснили, чем полезна перловка. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева в интервью РИА Новости.

Специалист пояснила, что в перловке содержится большое количество фосфора. Это делает данный продукт необходимым для восстановления сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани.

Кроме того, перловка богата калием, кальцием, железом и аминокислотой лизин, стимулирующей выработку коллагена.

"Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты", – объяснила диетолог.

При этом перловка считается диетическим продуктом. Так, в 100 граммах крупы содержится всего 1,1 грамма жиров.

Кораблева подчеркнула, что перловку могут есть практически все. Продукт противопоказан лишь людям с непереносимостью глютена.

Врач в то же время порекомендовала не переедать перловки, так как она провоцирует повышенное газообразование. Не стоит также кормить крупой детей до трех лет.

"Для комфортного усвоения перловку следует готовить долго: не менее 50 минут, и лучше, если вы предварительно замочите крупу на ночь", – подытожила диетолог.

Ранее россиянам рассказали о пользе облепихи. Ягода содержит 190 биологически активных питательных веществ и 20 минеральных элементов. В фитотерапии ее используют для улучшения пищеварения, здоровья сердца и печени, а также лечения кожных заболеваний. А масло ягоды популярно в уходе за кожей: оно снимает раздражение, может лечить акне и замедлять старение.