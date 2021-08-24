Диетолог рассказала, какие картофельные чипсы не вредят здоровью

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какие картофельные чипсы можно есть без вреда для здоровья.

24 августа отмечается день рождения картофельных чипсов. Считается, что первым их приготовил американский повар Джордж Крам, который хотел угодить привередливому посетителю, заказавшему блюдо из ломтиков картофеля. Для этого кулинар нарезал клубень на кусочки бумажной толщины, присыпал солью и обжарил их до хруста в кипящем масле.

По словам Кругловой, картофельные чипсы нельзя назвать продуктом для ежедневного употребления. Однако для здорового человека в плане веса и пищеварительной системы одна пачка лакомства время от времени не принесет существенного вреда, отметила она.

"Мы не рекомендуем часто есть чипсы, потому что в них содержится избыточное количество соли. У нас в целом население страны потребляет в 2–3 раза больше соли, чем это необходимо. Плюс в них большое содержание жира. Также чипсы – это избыток простых углеводов", – объяснила врач.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Картофельные чипсы – продукт, который обладает повышенной вкусовой привлекательностью, то есть человек может легко его переесть. Этому как раз способствует сочетание в чипсах соли и жира.

Поклонникам этого продукта специалист порекомендовала покупать картофельные чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле. Замена соли натуральными специями – чесноком и пряными травами – также сделает продукт полезнее, уточнила она.

"Сейчас продаются также овощные чипсы – из свеклы, сухой моркови, морской капусты. Причем они не жареные, а сушеные. Готовятся без добавления масла и содержат не так много соли. Это будет здоровой альтернативой для любителей чипсов", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Диетолог добавила, что невредные чипсы можно сделать и в домашних условиях. По ее словам, для этого следует тонко нарезать картофель, сбрызнуть ломтики маслом и поставить запекать в духовку.

Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова посоветовала исключить из рациона жареную картошку, особенно картофель фри. По ее словам, при обжаривании образуется большое количество трансжиров, провоцирующих сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, а также канцерогенов.