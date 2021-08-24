Диетолог рассказала, какие картофельные чипсы не вредят здоровью

Фото: depositphotos/seagamess
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какие картофельные чипсы можно есть без вреда для здоровья.
24 августа отмечается день рождения картофельных чипсов. Считается, что первым их приготовил американский повар Джордж Крам, который хотел угодить привередливому посетителю, заказавшему блюдо из ломтиков картофеля. Для этого кулинар нарезал клубень на кусочки бумажной толщины, присыпал солью и обжарил их до хруста в кипящем масле.
По словам Кругловой, картофельные чипсы нельзя назвать продуктом для ежедневного употребления. Однако для здорового человека в плане веса и пищеварительной системы одна пачка лакомства время от времени не принесет существенного вреда, отметила она.
"Мы не рекомендуем часто есть чипсы, потому что в них содержится избыточное количество соли. У нас в целом население страны потребляет в 2–3 раза больше соли, чем это необходимо. Плюс в них большое содержание жира. Также чипсы – это избыток простых углеводов", – объяснила врач.
Поклонникам этого продукта специалист порекомендовала покупать картофельные чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле. Замена соли натуральными специями – чесноком и пряными травами – также сделает продукт полезнее, уточнила она.
"Сейчас продаются также овощные чипсы – из свеклы, сухой моркови, морской капусты. Причем они не жареные, а сушеные. Готовятся без добавления масла и содержат не так много соли. Это будет здоровой альтернативой для любителей чипсов", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Диетолог добавила, что невредные чипсы можно сделать и в домашних условиях. По ее словам, для этого следует тонко нарезать картофель, сбрызнуть ломтики маслом и поставить запекать в духовку.
Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова посоветовала исключить из рациона жареную картошку, особенно картофель фри. По ее словам, при обжаривании образуется большое количество трансжиров, провоцирующих сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, а также канцерогенов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: